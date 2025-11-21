Bitlight Labs (LIGHT) Tokenomika

Bitlight Labs (LIGHT) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Bitlight Labs (LIGHT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 06:24:29 (UTC+8)
USD

Bitlight Labs (LIGHT) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bitlight Labs (LIGHT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 33.51M
$ 33.51M$ 33.51M
Ukupna količina:
$ 420.00M
$ 420.00M$ 420.00M
Količina u optjecaju:
$ 43.06M
$ 43.06M$ 43.06M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 326.89M
$ 326.89M$ 326.89M
Povijesni maksimum:
$ 2.8579
$ 2.8579$ 2.8579
Povijesni minimum:
$ 0.5392876430024418
$ 0.5392876430024418$ 0.5392876430024418
Trenutna cijena:
$ 0.7783
$ 0.7783$ 0.7783

Bitlight Labs (LIGHT) Informacije

Bitlight Labs, the major contributor and largest development team behind the RGB Protocol, is building native smart contract and tokenized fiat protocols on Lightning Network.

Službena web stranica:
https://bitlightlabs.com/
Bijela knjiga:
https://blog.bitlightlabs.com/
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0x477c2c0459004e3354ba427fa285d7c053203c0e

Bitlight Labs (LIGHT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Bitlight Labs (LIGHT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj LIGHT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja LIGHT tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku LIGHT tokena, istražite LIGHT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti LIGHT

Jeste li zainteresirani za dodavanje Bitlight Labs (LIGHT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje LIGHT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Bitlight Labs (LIGHT) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena LIGHT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

LIGHT Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide LIGHT? Naša LIGHT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.

Pročitajte i razumijte Korisnički ugovor i Pravila o privatnosti