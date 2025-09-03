Insula (ISLA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01194999 24-satna najniža cijena $ 0.0137331 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 3.1 Najniža cijena $ 0.00259618 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.22% Promjena cijene (7D) -11.76%

Insula (ISLA) cijena u stvarnom vremenu je $0.01361842. Tijekom protekla 24 sata, ISLAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01194999 i najviše cijene $ 0.0137331, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ISLA je $ 3.1, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00259618.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ISLA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.22% u posljednjih 24 sata i -11.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Insula (ISLA)

Tržišna kapitalizacija $ 12.37K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.05K Količina u optjecaju 908.50K Ukupna količina 958,176.0013771977

Trenutačna tržišna kapitalizacija Insula je $ 12.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ISLA je 908.50K, s ukupnom količinom od 958176.0013771977. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.05K.