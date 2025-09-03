Više o ISLA

Insula Logotip

Insula Cijena (ISLA)

Neuvršten

1 ISLA u USD cijena uživo:

-0.20%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Insula (ISLA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:03:41 (UTC+8)

Insula (ISLA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

--

-0.22%

-11.76%

-11.76%

Insula (ISLA) cijena u stvarnom vremenu je $0.01361842. Tijekom protekla 24 sata, ISLAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01194999 i najviše cijene $ 0.0137331, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ISLA je $ 3.1, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00259618.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ISLA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.22% u posljednjih 24 sata i -11.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Insula (ISLA)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Insula je $ 12.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ISLA je 908.50K, s ukupnom količinom od 958176.0013771977. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.05K.

Insula (ISLA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Insula u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Insula u USD iznosila je $ -0.0009460239.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Insula u USD iznosila je $ +0.0007639511.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Insula u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.22%
30 dana$ -0.0009460239-6.94%
60 dana$ +0.0007639511+5.61%
90 dana$ 0--

Što je Insula (ISLA)

Insulα is a decentralized autonomous corporation focused on cryptoasset management for professional investors.

Resurs Insula (ISLA)

Službena web-stranica

Insula Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Insula (ISLA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Insula (ISLA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Insula.

Provjerite Insula predviđanje cijene sada!

ISLA u lokalnim valutama

Insula (ISLA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Insula (ISLA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ISLA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Insula (ISLA)

Koliko Insula (ISLA) vrijedi danas?
Cijena ISLA uživo u USD je 0.01361842 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ISLA u USD?
Trenutačna cijena ISLA u USD je $ 0.01361842. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Insula?
Tržišna kapitalizacija za ISLA je $ 12.37K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ISLA?
Količina u optjecaju za ISLA je 908.50K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ISLA?
ISLA je postigao ATH cijenu od 3.1 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ISLA?
ISLA je vidio ATL cijenu od 0.00259618 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ISLA?
24-satni obujam trgovanja za ISLA je -- USD.
Hoće li ISLA još narasti ove godine?
ISLA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ISLA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Insula (ISLA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

