InfluenceHer Cijena danas

Trenutačna cijena InfluenceHer (INFLU) danas je $ 0.0000891, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije INFLU u USD je $ 0.0000891 po INFLU.

InfluenceHer trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 87,562, s količinom u optjecaju od 982.77M INFLU. Tijekom posljednja 24 sata, INFLU trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00057565, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00006745.

U kratkoročnim performansama, INFLU se kretao -- u posljednjem satu i -16.17% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu InfluenceHer (INFLU)

Tržišna kapitalizacija $ 87.56K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 87.56K Količina u optjecaju 982.77M Ukupna količina 982,772,609.5357322

