iAgent Protocol ($AGNT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u iAgent Protocol ($AGNT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

iAgent Protocol ($AGNT) Informacije We envision creating an innovative first of its kind digital asset class secured by blockchain that represents more than just a game character. The iAgent protocol creates Agents that embody the user’s personal gaming strategies, styles, and creativity all rolled into one. Developed from the user’s game footage, an Agent is a trainable digital representation of the user’s gaming persona that they control and monetize. iAgent protocol proposes a comprehensive solution that combines AI, Blockchain, and Gaming into a single, decentralized platform. It utilizes a consumer grade GPU computing power through Decentralized GPU Infrastructure Network in short ComputeHub for training intelligent Agents, a MarketHub for trading Agents and GameHub where these Agents are rented or leased and compete against other gamers. Službena web stranica: https://www.iagentpro.com/ Bijela knjiga: https://docs.iagentpro.com Kupi $AGNT odmah!

iAgent Protocol ($AGNT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za iAgent Protocol ($AGNT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 230.35K $ 230.35K $ 230.35K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 186.94M $ 186.94M $ 186.94M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M Povijesni maksimum: $ 0.02863566 $ 0.02863566 $ 0.02863566 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00123217 $ 0.00123217 $ 0.00123217 Saznajte više o cijeni iAgent Protocol ($AGNT)

iAgent Protocol ($AGNT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike iAgent Protocol ($AGNT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $AGNT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $AGNT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $AGNT tokena, istražite $AGNT cijenu tokena uživo!

$AGNT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide $AGNT? Naša $AGNT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte $AGNT predviđanje cijene tokena odmah!

