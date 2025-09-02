iAgent Protocol ($AGNT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00122204 $ 0.00122204 $ 0.00122204 24-satna najniža cijena $ 0.0012551 $ 0.0012551 $ 0.0012551 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00122204$ 0.00122204 $ 0.00122204 24-satna najviša cijena $ 0.0012551$ 0.0012551 $ 0.0012551 Najviša cijena ikada $ 0.02863566$ 0.02863566 $ 0.02863566 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) +2.05% Promjena cijene (7D) -3.72% Promjena cijene (7D) -3.72%

iAgent Protocol ($AGNT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00125396. Tijekom protekla 24 sata, $AGNTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00122204 i najviše cijene $ 0.0012551, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $AGNT je $ 0.02863566, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $AGNT se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, +2.05% u posljednjih 24 sata i -3.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu iAgent Protocol ($AGNT)

Tržišna kapitalizacija $ 234.20K$ 234.20K $ 234.20K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Količina u optjecaju 186.77M 186.77M 186.77M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija iAgent Protocol je $ 234.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $AGNT je 186.77M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.25M.