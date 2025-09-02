Više o $AGNT

iAgent Protocol Cijena ($AGNT)

1 $AGNT u USD cijena uživo:

$0.00125396
+2.00%1D
Grafikon aktualnih cijena iAgent Protocol ($AGNT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:44:09 (UTC+8)

iAgent Protocol ($AGNT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00122204
24-satna najniža cijena
$ 0.0012551
24-satna najviša cijena

$ 0.00122204
$ 0.0012551
$ 0.02863566
$ 0
-0.00%

+2.05%

-3.72%

-3.72%

iAgent Protocol ($AGNT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00125396. Tijekom protekla 24 sata, $AGNTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00122204 i najviše cijene $ 0.0012551, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $AGNT je $ 0.02863566, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $AGNT se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, +2.05% u posljednjih 24 sata i -3.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu iAgent Protocol ($AGNT)

$ 234.20K
--
$ 1.25M
186.77M
1,000,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija iAgent Protocol je $ 234.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $AGNT je 186.77M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.25M.

iAgent Protocol ($AGNT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz iAgent Protocol u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz iAgent Protocol u USD iznosila je $ -0.0002079617.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz iAgent Protocol u USD iznosila je $ -0.0008974688.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz iAgent Protocol u USD iznosila je $ -0.003159804827869008.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.05%
30 dana$ -0.0002079617-16.58%
60 dana$ -0.0008974688-71.57%
90 dana$ -0.003159804827869008-71.58%

Što je iAgent Protocol ($AGNT)

We envision creating an innovative first of its kind digital asset class secured by blockchain that represents more than just a game character. The iAgent protocol creates Agents that embody the user’s personal gaming strategies, styles, and creativity all rolled into one. Developed from the user’s game footage, an Agent is a trainable digital representation of the user’s gaming persona that they control and monetize. iAgent protocol proposes a comprehensive solution that combines AI, Blockchain, and Gaming into a single, decentralized platform. It utilizes a consumer grade GPU computing power through Decentralized GPU Infrastructure Network in short ComputeHub for training intelligent Agents, a MarketHub for trading Agents and GameHub where these Agents are rented or leased and compete against other gamers.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Resurs iAgent Protocol ($AGNT)

Službena web-stranica

iAgent Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će iAgent Protocol ($AGNT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših iAgent Protocol ($AGNT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za iAgent Protocol.

Provjerite iAgent Protocol predviđanje cijene sada!

$AGNT u lokalnim valutama

iAgent Protocol ($AGNT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike iAgent Protocol ($AGNT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o $AGNT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o iAgent Protocol ($AGNT)

Koliko iAgent Protocol ($AGNT) vrijedi danas?
Cijena $AGNT uživo u USD je 0.00125396 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena $AGNT u USD?
Trenutačna cijena $AGNT u USD je $ 0.00125396. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija iAgent Protocol?
Tržišna kapitalizacija za $AGNT je $ 234.20K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za $AGNT?
Količina u optjecaju za $AGNT je 186.77M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za $AGNT?
$AGNT je postigao ATH cijenu od 0.02863566 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za $AGNT?
$AGNT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za $AGNT?
24-satni obujam trgovanja za $AGNT je -- USD.
Hoće li $AGNT još narasti ove godine?
$AGNT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte $AGNT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
