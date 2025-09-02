Više o HWHLP

Hyperwave HLP Logotip

Hyperwave HLP Cijena (HWHLP)

Neuvršten

1 HWHLP u USD cijena uživo:

$1.019
$1.019$1.019
-0.40%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Hyperwave HLP (HWHLP)
Hyperwave HLP (HWHLP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.017
$ 1.017$ 1.017
24-satna najniža cijena
$ 1.026
$ 1.026$ 1.026
24-satna najviša cijena

$ 1.017
$ 1.017$ 1.017

$ 1.026
$ 1.026$ 1.026

$ 1.045
$ 1.045$ 1.045

$ 0.967762
$ 0.967762$ 0.967762

-0.16%

-0.49%

-0.08%

-0.08%

Hyperwave HLP (HWHLP) cijena u stvarnom vremenu je $1.019. Tijekom protekla 24 sata, HWHLPtrgovalo je između najniže cijene $ 1.017 i najviše cijene $ 1.026, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HWHLP je $ 1.045, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.967762.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HWHLP se promijenio za -0.16% u posljednjih sat vremena, -0.49% u posljednjih 24 sata i -0.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hyperwave HLP (HWHLP)

$ 17.40M
$ 17.40M$ 17.40M

--
----

$ 17.40M
$ 17.40M$ 17.40M

17.11M
17.11M 17.11M

17,106,355.734671
17,106,355.734671 17,106,355.734671

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hyperwave HLP je $ 17.40M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HWHLP je 17.11M, s ukupnom količinom od 17106355.734671. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.40M.

Hyperwave HLP (HWHLP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Hyperwave HLP u USD iznosila je $ -0.005066304369562.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Hyperwave HLP u USD iznosila je $ +0.0032612076.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Hyperwave HLP u USD iznosila je $ +0.0182673073.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Hyperwave HLP u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.005066304369562-0.49%
30 dana$ +0.0032612076+0.32%
60 dana$ +0.0182673073+1.79%
90 dana$ 0--

Što je Hyperwave HLP (HWHLP)

Resurs Hyperwave HLP (HWHLP)

Službena web-stranica

Hyperwave HLP Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Hyperwave HLP (HWHLP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Hyperwave HLP (HWHLP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Hyperwave HLP.

Provjerite Hyperwave HLP predviđanje cijene sada!

HWHLP u lokalnim valutama

Hyperwave HLP (HWHLP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Hyperwave HLP (HWHLP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HWHLP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Hyperwave HLP (HWHLP)

Koliko Hyperwave HLP (HWHLP) vrijedi danas?
Cijena HWHLP uživo u USD je 1.019 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HWHLP u USD?
Trenutačna cijena HWHLP u USD je $ 1.019. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Hyperwave HLP?
Tržišna kapitalizacija za HWHLP je $ 17.40M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HWHLP?
Količina u optjecaju za HWHLP je 17.11M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HWHLP?
HWHLP je postigao ATH cijenu od 1.045 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HWHLP?
HWHLP je vidio ATL cijenu od 0.967762 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HWHLP?
24-satni obujam trgovanja za HWHLP je -- USD.
Hoće li HWHLP još narasti ove godine?
HWHLP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HWHLP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Hyperwave HLP (HWHLP) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

