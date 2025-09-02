Hyperwave HLP (HWHLP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.017 $ 1.017 $ 1.017 24-satna najniža cijena $ 1.026 $ 1.026 $ 1.026 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.017$ 1.017 $ 1.017 24-satna najviša cijena $ 1.026$ 1.026 $ 1.026 Najviša cijena ikada $ 1.045$ 1.045 $ 1.045 Najniža cijena $ 0.967762$ 0.967762 $ 0.967762 Promjena cijene (1H) -0.16% Promjena cijene (1D) -0.49% Promjena cijene (7D) -0.08% Promjena cijene (7D) -0.08%

Hyperwave HLP (HWHLP) cijena u stvarnom vremenu je $1.019. Tijekom protekla 24 sata, HWHLPtrgovalo je između najniže cijene $ 1.017 i najviše cijene $ 1.026, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HWHLP je $ 1.045, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.967762.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HWHLP se promijenio za -0.16% u posljednjih sat vremena, -0.49% u posljednjih 24 sata i -0.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hyperwave HLP (HWHLP)

Tržišna kapitalizacija $ 17.40M$ 17.40M $ 17.40M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17.40M$ 17.40M $ 17.40M Količina u optjecaju 17.11M 17.11M 17.11M Ukupna količina 17,106,355.734671 17,106,355.734671 17,106,355.734671

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hyperwave HLP je $ 17.40M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HWHLP je 17.11M, s ukupnom količinom od 17106355.734671. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.40M.