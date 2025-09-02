Hyperstable (PEG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00903463 $ 0.00903463 $ 0.00903463 24-satna najniža cijena $ 0.00957999 $ 0.00957999 $ 0.00957999 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00903463$ 0.00903463 $ 0.00903463 24-satna najviša cijena $ 0.00957999$ 0.00957999 $ 0.00957999 Najviša cijena ikada $ 0.04183107$ 0.04183107 $ 0.04183107 Najniža cijena $ 0.00903463$ 0.00903463 $ 0.00903463 Promjena cijene (1H) -0.47% Promjena cijene (1D) -2.43% Promjena cijene (7D) -10.38% Promjena cijene (7D) -10.38%

Hyperstable (PEG) cijena u stvarnom vremenu je $0.00931987. Tijekom protekla 24 sata, PEGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00903463 i najviše cijene $ 0.00957999, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PEG je $ 0.04183107, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00903463.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PEG se promijenio za -0.47% u posljednjih sat vremena, -2.43% u posljednjih 24 sata i -10.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hyperstable (PEG)

Tržišna kapitalizacija $ 264.97K$ 264.97K $ 264.97K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.66M$ 4.66M $ 4.66M Količina u optjecaju 28.44M 28.44M 28.44M Ukupna količina 500,510,972.0 500,510,972.0 500,510,972.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hyperstable je $ 264.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PEG je 28.44M, s ukupnom količinom od 500510972.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.66M.