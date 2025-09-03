HYPERBOREAL INFINITY (HYPR∞) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00385002$ 0.00385002 $ 0.00385002 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -3.09% Promjena cijene (1D) -0.89% Promjena cijene (7D) -9.84% Promjena cijene (7D) -9.84%

HYPERBOREAL INFINITY (HYPR∞) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HYPR∞trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HYPR∞ je $ 0.00385002, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HYPR∞ se promijenio za -3.09% u posljednjih sat vremena, -0.89% u posljednjih 24 sata i -9.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu HYPERBOREAL INFINITY (HYPR∞)

Tržišna kapitalizacija $ 22.27K$ 22.27K $ 22.27K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 22.27K$ 22.27K $ 22.27K Količina u optjecaju 998.76M 998.76M 998.76M Ukupna količina 998,763,641.730985 998,763,641.730985 998,763,641.730985

Trenutačna tržišna kapitalizacija HYPERBOREAL INFINITY je $ 22.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HYPR∞ je 998.76M, s ukupnom količinom od 998763641.730985. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.27K.