Hydration (HDX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0,00875042 $ 0,00875042 $ 0,00875042 24-satna najniža cijena $ 0,00912087 $ 0,00912087 $ 0,00912087 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0,00875042$ 0,00875042 $ 0,00875042 24-satna najviša cijena $ 0,00912087$ 0,00912087 $ 0,00912087 Najviša cijena ikada $ 0,03993264$ 0,03993264 $ 0,03993264 Najniža cijena $ 0,00357925$ 0,00357925 $ 0,00357925 Promjena cijene (1H) -0,15% Promjena cijene (1D) -3,39% Promjena cijene (7D) -1,87% Promjena cijene (7D) -1,87%

Hydration (HDX) cijena u stvarnom vremenu je $0,00877753. Tijekom protekla 24 sata, HDXtrgovalo je između najniže cijene $ 0,00875042 i najviše cijene $ 0,00912087, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HDX je $ 0,03993264, dok je najniža cijena svih vremena $ 0,00357925.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HDX se promijenio za -0,15% u posljednjih sat vremena, -3,39% u posljednjih 24 sata i -1,87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hydration (HDX)

Tržišna kapitalizacija $ 51,69M$ 51,69M $ 51,69M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 56,37M$ 56,37M $ 56,37M Količina u optjecaju 5,89B 5,89B 5,89B Ukupna količina 6 422 424 991,678979 6 422 424 991,678979 6 422 424 991,678979

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hydration je $ 51,69M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HDX je 5,89B, s ukupnom količinom od 6422424991.678979. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 56,37M.