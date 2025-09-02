HDOKI Cijena (OKI)
HDOKI (OKI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, OKItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OKI je $ 0.0182903, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OKI se promijenio za -0.05% u posljednjih sat vremena, -0.06% u posljednjih 24 sata i -6.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija HDOKI je $ 1.00M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OKI je 1.08B, s ukupnom količinom od 3999899320.93. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.70M.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz HDOKI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz HDOKI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz HDOKI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz HDOKI u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|-0.06%
|30 dana
|$ 0
|-5.74%
|60 dana
|$ 0
|-8.14%
|90 dana
|$ 0
|--
We take great pleasure in introducing you to the exceptional world of HDOKI - an innovative entertainment ecosystem imagined and created by OKI NEXT TECH. The ecosystem offers crypto-backed rewards, cultivating an environment where competition, rewards, staking, and trading of NFTs & OKI Tokens converge seamlessly within a diverse multiproduct/multi-partner universe. At the core of HDOKI's vision lies an unwavering commitment to provide cutting-edge games and applications, all unified under a singular ecosystem. Our approach is fortified by the principles of large-scale portability, primarily utilizing Progressive Web Apps (PWAs), accompanied by swift and secure transactions enabled by Solana, the pioneering crypto computing platform. HDOKI proudly stands as a 3E project, embodying Equitable-Earning-Entertainment. Our platform seamlessly integrates Use-to-Earn mechanics, granting users the ability to earn, stake, and amass OKI Tokens - a utility token built upon the robust Solana blockchain architecture. Serving as the catalyst for the Use-Play-And-Earn economy, HDOKI's ecosystem encompasses an array of captivating Apps, Games, Connected Board Games, Boosting Memberships, and a dynamic NFT marketplace. All of these facets are meticulously managed through the proprietary HDOKI Console, a subscriber-based web interface meticulously tailored to fulfill the aspirations of our dynamic community and support a buyback economic strategy. This console ensures accessibility without compromise, merging user-friendly simplicity with unparalleled functionality.
