HDOKI (OKI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0182903$ 0.0182903 $ 0.0182903 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.05% Promjena cijene (1D) -0.06% Promjena cijene (7D) -6.33% Promjena cijene (7D) -6.33%

HDOKI (OKI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, OKItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OKI je $ 0.0182903, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OKI se promijenio za -0.05% u posljednjih sat vremena, -0.06% u posljednjih 24 sata i -6.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu HDOKI (OKI)

Tržišna kapitalizacija $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.70M$ 3.70M $ 3.70M Količina u optjecaju 1.08B 1.08B 1.08B Ukupna količina 3,999,899,320.93 3,999,899,320.93 3,999,899,320.93

Trenutačna tržišna kapitalizacija HDOKI je $ 1.00M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OKI je 1.08B, s ukupnom količinom od 3999899320.93. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.70M.