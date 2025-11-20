Gorilla Cijena danas

Trenutačna cijena Gorilla (GORILLA) danas je $ 0.00158632, s promjenom od 8.74% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GORILLA u USD je $ 0.00158632 po GORILLA.

Gorilla trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,573,929, s količinom u optjecaju od 1.00B GORILLA. Tijekom posljednja 24 sata, GORILLA trgovao je između $ 0.00134396 (niska) i $ 0.00159462 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01120028, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0011281.

U kratkoročnim performansama, GORILLA se kretao +5.74% u posljednjem satu i -25.27% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Gorilla (GORILLA)

Tržišna kapitalizacija $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

