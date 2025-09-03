Good Entry (GOOD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.050873$ 0.050873 $ 0.050873 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -1.00% Promjena cijene (7D) -1.00%

Good Entry (GOOD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GOODtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GOOD je $ 0.050873, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GOOD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -1.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Good Entry (GOOD)

Tržišna kapitalizacija $ 47.91K$ 47.91K $ 47.91K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 69.23K$ 69.23K $ 69.23K Količina u optjecaju 466.00M 466.00M 466.00M Ukupna količina 673,383,351.776824 673,383,351.776824 673,383,351.776824

Trenutačna tržišna kapitalizacija Good Entry je $ 47.91K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GOOD je 466.00M, s ukupnom količinom od 673383351.776824. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 69.23K.