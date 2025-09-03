Više o GOOD

GOOD Informacije o cijeni

GOOD Bijela knjiga

GOOD Službena web stranica

GOOD Tokenomija

GOOD Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Good Entry Logotip

Good Entry Cijena (GOOD)

Neuvršten

1 GOOD u USD cijena uživo:

$0.0001028
$0.0001028$0.0001028
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Good Entry (GOOD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:11:23 (UTC+8)

Good Entry (GOOD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.050873
$ 0.050873$ 0.050873

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-1.00%

-1.00%

Good Entry (GOOD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GOODtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GOOD je $ 0.050873, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GOOD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -1.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Good Entry (GOOD)

$ 47.91K
$ 47.91K$ 47.91K

--
----

$ 69.23K
$ 69.23K$ 69.23K

466.00M
466.00M 466.00M

673,383,351.776824
673,383,351.776824 673,383,351.776824

Trenutačna tržišna kapitalizacija Good Entry je $ 47.91K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GOOD je 466.00M, s ukupnom količinom od 673383351.776824. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 69.23K.

Good Entry (GOOD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Good Entry u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Good Entry u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Good Entry u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Good Entry u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0-2.39%
60 dana$ 0-5.18%
90 dana$ 0--

Što je Good Entry (GOOD)

GOOD represents the tradeable version of Good Entry project. It can be locked to esGOOD on app.goodentry.io to allow the user to access governance rights and other associated yields.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Good Entry Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Good Entry (GOOD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Good Entry (GOOD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Good Entry.

Provjerite Good Entry predviđanje cijene sada!

GOOD u lokalnim valutama

Good Entry (GOOD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Good Entry (GOOD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GOOD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Good Entry (GOOD)

Koliko Good Entry (GOOD) vrijedi danas?
Cijena GOOD uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GOOD u USD?
Trenutačna cijena GOOD u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Good Entry?
Tržišna kapitalizacija za GOOD je $ 47.91K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GOOD?
Količina u optjecaju za GOOD je 466.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GOOD?
GOOD je postigao ATH cijenu od 0.050873 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GOOD?
GOOD je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GOOD?
24-satni obujam trgovanja za GOOD je -- USD.
Hoće li GOOD još narasti ove godine?
GOOD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GOOD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:11:23 (UTC+8)

Good Entry (GOOD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.