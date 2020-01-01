Good Entry (GOOD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Good Entry (GOOD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Good Entry (GOOD) Informacije GOOD represents the tradeable version of Good Entry project. It can be locked to esGOOD on app.goodentry.io to allow the user to access governance rights and other associated yields. Službena web stranica: https://goodentry.io/ Bijela knjiga: https://gitbook.goodentry.io/ Kupi GOOD odmah!

Good Entry (GOOD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Good Entry (GOOD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 47.91K $ 47.91K $ 47.91K Ukupna količina: $ 673.38M $ 673.38M $ 673.38M Količina u optjecaju: $ 466.00M $ 466.00M $ 466.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 69.23K $ 69.23K $ 69.23K Povijesni maksimum: $ 0.050873 $ 0.050873 $ 0.050873 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0001028 $ 0.0001028 $ 0.0001028 Saznajte više o cijeni Good Entry (GOOD)

Good Entry (GOOD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Good Entry (GOOD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GOOD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GOOD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GOOD tokena, istražite GOOD cijenu tokena uživo!

GOOD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GOOD? Naša GOOD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GOOD predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!