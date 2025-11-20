GIFT Cijena danas

Trenutačna cijena GIFT (GIFT) danas je $ 0.135606, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GIFT u USD je $ 0.135606 po GIFT.

GIFT trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 425,820, s količinom u optjecaju od 3.14M GIFT. Tijekom posljednja 24 sata, GIFT trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.140837, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.118325.

U kratkoročnim performansama, GIFT se kretao -- u posljednjem satu i +0.48% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu GIFT (GIFT)

Tržišna kapitalizacija $ 425.82K$ 425.82K $ 425.82K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 425.82K$ 425.82K $ 425.82K Količina u optjecaju 3.14M 3.14M 3.14M Ukupna količina 3,140,135.0 3,140,135.0 3,140,135.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija GIFT je $ 425.82K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GIFT je 3.14M, s ukupnom količinom od 3140135.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 425.82K.