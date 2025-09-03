Frog (FROG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00838249$ 0.00838249 $ 0.00838249 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.83% Promjena cijene (1D) +9.42% Promjena cijene (7D) +14.95% Promjena cijene (7D) +14.95%

Frog (FROG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FROGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FROG je $ 0.00838249, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FROG se promijenio za -0.83% u posljednjih sat vremena, +9.42% u posljednjih 24 sata i +14.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Frog (FROG)

Tržišna kapitalizacija $ 19.20K$ 19.20K $ 19.20K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.20K$ 19.20K $ 19.20K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,996,091.47 999,996,091.47 999,996,091.47

Trenutačna tržišna kapitalizacija Frog je $ 19.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FROG je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999996091.47. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.20K.