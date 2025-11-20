FLIP Cijena danas

Trenutačna cijena FLIP (FLIP) danas je $ 0.00034475, s promjenom od 2.68% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FLIP u USD je $ 0.00034475 po FLIP.

FLIP trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 344,753, s količinom u optjecaju od 1.00B FLIP. Tijekom posljednja 24 sata, FLIP trgovao je između $ 0.0003212 (niska) i $ 0.00034696 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00424548, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0000707.

U kratkoročnim performansama, FLIP se kretao +0.33% u posljednjem satu i -2.75% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu FLIP (FLIP)

Tržišna kapitalizacija $ 344.75K$ 344.75K $ 344.75K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 344.75K$ 344.75K $ 344.75K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija FLIP je $ 344.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FLIP je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 344.75K.