Fire (FIRE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Fire (FIRE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Fire (FIRE) Informacije Gather resources, raid your friends and stoke the fire to grow your population. A mobile game built on base. Our hope is that you have fun interactions and make new friends! Stoke Fire is a game first. We're trying to make a really fun experience for players. You have to compete with the other villages by getting resources and adding villagers. It is a strategy game but also a fun social game. We are inspired by games like Fren Pet, Age of Empires 2, and Clash of Clans. Službena web stranica: https://stokefire.xyz Bijela knjiga: https://stokefire.xyz/docs/fire Kupi FIRE odmah!

Fire (FIRE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Fire (FIRE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 83.45K $ 83.45K $ 83.45K Ukupna količina: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Količina u optjecaju: $ 9.55M $ 9.55M $ 9.55M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 87.37K $ 87.37K $ 87.37K Povijesni maksimum: $ 0.857278 $ 0.857278 $ 0.857278 Povijesni minimum: $ 0.00843052 $ 0.00843052 $ 0.00843052 Trenutna cijena: $ 0.00873555 $ 0.00873555 $ 0.00873555 Saznajte više o cijeni Fire (FIRE)

Fire (FIRE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Fire (FIRE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FIRE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FIRE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FIRE tokena, istražite FIRE cijenu tokena uživo!

FIRE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FIRE? Naša FIRE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FIRE predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!