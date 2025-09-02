Fire (FIRE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00862138 $ 0.00862138 $ 0.00862138 24-satna najniža cijena $ 0.00936628 $ 0.00936628 $ 0.00936628 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00862138$ 0.00862138 $ 0.00862138 24-satna najviša cijena $ 0.00936628$ 0.00936628 $ 0.00936628 Najviša cijena ikada $ 0.857278$ 0.857278 $ 0.857278 Najniža cijena $ 0.00843052$ 0.00843052 $ 0.00843052 Promjena cijene (1H) -0.78% Promjena cijene (1D) -7.33% Promjena cijene (7D) -29.02% Promjena cijene (7D) -29.02%

Fire (FIRE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00864646. Tijekom protekla 24 sata, FIREtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00862138 i najviše cijene $ 0.00936628, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FIRE je $ 0.857278, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00843052.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FIRE se promijenio za -0.78% u posljednjih sat vremena, -7.33% u posljednjih 24 sata i -29.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fire (FIRE)

Tržišna kapitalizacija $ 82.58K$ 82.58K $ 82.58K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 86.47K$ 86.47K $ 86.47K Količina u optjecaju 9.55M 9.55M 9.55M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fire je $ 82.58K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FIRE je 9.55M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 86.47K.