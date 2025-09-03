Finance Wizard (WIZARD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00230808$ 0.00230808 $ 0.00230808 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.23% Promjena cijene (1D) -0.12% Promjena cijene (7D) +2.01% Promjena cijene (7D) +2.01%

Finance Wizard (WIZARD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WIZARDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WIZARD je $ 0.00230808, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WIZARD se promijenio za +0.23% u posljednjih sat vremena, -0.12% u posljednjih 24 sata i +2.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Finance Wizard (WIZARD)

Tržišna kapitalizacija $ 34.81K$ 34.81K $ 34.81K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 34.81K$ 34.81K $ 34.81K Količina u optjecaju 988.44M 988.44M 988.44M Ukupna količina 988,444,013.910837 988,444,013.910837 988,444,013.910837

Trenutačna tržišna kapitalizacija Finance Wizard je $ 34.81K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WIZARD je 988.44M, s ukupnom količinom od 988444013.910837. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 34.81K.