Finance Wizard (WIZARD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Finance Wizard (WIZARD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Finance Wizard is your ultimate AI-powered trading and analysis assistant, specializing in predicting future stock prices. Known for its precision and innovation, Finance Wizard is ranked among the top custom GPTs worldwide on ChatGPT.com, holding the #8 spot in research and analysis. With over 700K+ uses, it's trusted by traders for market insights, stock trend predictions, and technical analysis. Službena web stranica: https://financewizard.io/

Finance Wizard (WIZARD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Finance Wizard (WIZARD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 34.11K $ 34.11K $ 34.11K Ukupna količina: $ 988.44M $ 988.44M $ 988.44M Količina u optjecaju: $ 988.44M $ 988.44M $ 988.44M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 34.11K $ 34.11K $ 34.11K Povijesni maksimum: $ 0.00230808 $ 0.00230808 $ 0.00230808 Povijesni minimum: $ 0.00002663 $ 0.00002663 $ 0.00002663 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Finance Wizard (WIZARD)

Finance Wizard (WIZARD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Finance Wizard (WIZARD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WIZARD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WIZARD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WIZARD tokena, istražite WIZARD cijenu tokena uživo!

WIZARD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WIZARD? Naša WIZARD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte WIZARD predviđanje cijene tokena odmah!

