Faircaster Cijena danas

Trenutačna cijena Faircaster (FAIR) danas je --, s promjenom od 5.42% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FAIR u USD je -- po FAIR.

Faircaster trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,750,910, s količinom u optjecaju od 44.02B FAIR. Tijekom posljednja 24 sata, FAIR trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, FAIR se kretao -4.51% u posljednjem satu i -14.13% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Faircaster (FAIR)

Tržišna kapitalizacija $ 1.75M$ 1.75M $ 1.75M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.98M$ 3.98M $ 3.98M Količina u optjecaju 44.02B 44.02B 44.02B Ukupna količina 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

