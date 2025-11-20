fair Cijena danas

Trenutačna cijena fair (FAIR) danas je --, s promjenom od 1.19% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FAIR u USD je -- po FAIR.

fair trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 84,647, s količinom u optjecaju od 206.84M FAIR. Tijekom posljednja 24 sata, FAIR trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01471811, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, FAIR se kretao -0.47% u posljednjem satu i -7.04% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu fair (FAIR)

Tržišna kapitalizacija $ 84.65K$ 84.65K $ 84.65K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 409.21K$ 409.21K $ 409.21K Količina u optjecaju 206.84M 206.84M 206.84M Ukupna količina 999,944,220.562773 999,944,220.562773 999,944,220.562773

