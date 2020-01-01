EZ1 TOKEN (EZ) Tokenomika

EZ1 TOKEN (EZ) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u EZ1 TOKEN (EZ), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
EZ1 TOKEN (EZ) Informacije

Welcome to ez1.dev, where your ideas are transformed into reality in seconds. Our platform harnesses the power of AI and expert models to streamline the development of both frontend and backend applications, empowering you to design, develop, and launch projects effortlessly. Perfect for: Rapid prototyping and iterative development. Debugging and optimizing existing applications. Learning and experimenting with AI-enhanced coding.

Službena web stranica:
https://ez1.dev/
Bijela knjiga:
https://ez1.gitbook.io/ez1-docs

EZ1 TOKEN (EZ) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za EZ1 TOKEN (EZ), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 783.40K
$ 783.40K$ 783.40K
Ukupna količina:
$ 999.81M
$ 999.81M$ 999.81M
Količina u optjecaju:
$ 999.81M
$ 999.81M$ 999.81M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 783.40K
$ 783.40K$ 783.40K
Povijesni maksimum:
$ 0.00531486
$ 0.00531486$ 0.00531486
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.00078354
$ 0.00078354$ 0.00078354

EZ1 TOKEN (EZ) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike EZ1 TOKEN (EZ) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj EZ tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja EZ tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku EZ tokena, istražite EZ cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.