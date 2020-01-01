EZ1 TOKEN (EZ) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u EZ1 TOKEN (EZ), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

EZ1 TOKEN (EZ) Informacije Welcome to ez1.dev, where your ideas are transformed into reality in seconds. Our platform harnesses the power of AI and expert models to streamline the development of both frontend and backend applications, empowering you to design, develop, and launch projects effortlessly. Perfect for: Rapid prototyping and iterative development. Debugging and optimizing existing applications. Learning and experimenting with AI-enhanced coding. Službena web stranica: https://ez1.dev/ Bijela knjiga: https://ez1.gitbook.io/ez1-docs

EZ1 TOKEN (EZ) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za EZ1 TOKEN (EZ), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 783.40K $ 783.40K $ 783.40K Ukupna količina: $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M Količina u optjecaju: $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 783.40K $ 783.40K $ 783.40K Povijesni maksimum: $ 0.00531486 $ 0.00531486 $ 0.00531486 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00078354 $ 0.00078354 $ 0.00078354 Saznajte više o cijeni EZ1 TOKEN (EZ)

EZ1 TOKEN (EZ) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike EZ1 TOKEN (EZ) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EZ tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EZ tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EZ tokena, istražite EZ cijenu tokena uživo!

EZ Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide EZ? Naša EZ stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

