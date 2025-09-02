EZ1 TOKEN (EZ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00118734 $ 0.00118734 $ 0.00118734 24-satna najniža cijena $ 0.00179154 $ 0.00179154 $ 0.00179154 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00118734$ 0.00118734 $ 0.00118734 24-satna najviša cijena $ 0.00179154$ 0.00179154 $ 0.00179154 Najviša cijena ikada $ 0.00531486$ 0.00531486 $ 0.00531486 Najniža cijena $ 0.00025876$ 0.00025876 $ 0.00025876 Promjena cijene (1H) +1.51% Promjena cijene (1D) -26.33% Promjena cijene (7D) -21.53% Promjena cijene (7D) -21.53%

EZ1 TOKEN (EZ) cijena u stvarnom vremenu je $0.00129634. Tijekom protekla 24 sata, EZtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00118734 i najviše cijene $ 0.00179154, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EZ je $ 0.00531486, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00025876.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EZ se promijenio za +1.51% u posljednjih sat vremena, -26.33% u posljednjih 24 sata i -21.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu EZ1 TOKEN (EZ)

Tržišna kapitalizacija $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Količina u optjecaju 999.81M 999.81M 999.81M Ukupna količina 999,812,588.142796 999,812,588.142796 999,812,588.142796

Trenutačna tržišna kapitalizacija EZ1 TOKEN je $ 1.28M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EZ je 999.81M, s ukupnom količinom od 999812588.142796. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.28M.