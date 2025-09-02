Više o EZ

EZ1 TOKEN Cijena (EZ)

Neuvršten

1 EZ u USD cijena uživo:

$0.00129634
$0.00129634
-26.30%1D
Grafikon aktualnih cijena EZ1 TOKEN (EZ)
EZ1 TOKEN (EZ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00118734
$ 0.00118734
24-satna najniža cijena
$ 0.00179154
$ 0.00179154
24-satna najviša cijena

$ 0.00118734
$ 0.00118734

$ 0.00179154
$ 0.00179154

$ 0.00531486
$ 0.00531486

$ 0.00025876
$ 0.00025876

+1.51%

-26.33%

-21.53%

-21.53%

EZ1 TOKEN (EZ) cijena u stvarnom vremenu je $0.00129634. Tijekom protekla 24 sata, EZtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00118734 i najviše cijene $ 0.00179154, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EZ je $ 0.00531486, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00025876.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EZ se promijenio za +1.51% u posljednjih sat vremena, -26.33% u posljednjih 24 sata i -21.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu EZ1 TOKEN (EZ)

$ 1.28M
$ 1.28M

--
--

$ 1.28M
$ 1.28M

999.81M
999.81M

999,812,588.142796
999,812,588.142796

Trenutačna tržišna kapitalizacija EZ1 TOKEN je $ 1.28M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EZ je 999.81M, s ukupnom količinom od 999812588.142796. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.28M.

EZ1 TOKEN (EZ) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz EZ1 TOKEN u USD iznosila je $ -0.000463331113858206.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz EZ1 TOKEN u USD iznosila je $ +0.0011450171.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz EZ1 TOKEN u USD iznosila je $ +0.0001468146.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz EZ1 TOKEN u USD iznosila je $ -0.0006629720668550913.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000463331113858206-26.33%
30 dana$ +0.0011450171+88.33%
60 dana$ +0.0001468146+11.33%
90 dana$ -0.0006629720668550913-33.83%

Što je EZ1 TOKEN (EZ)

Welcome to ez1.dev, where your ideas are transformed into reality in seconds. Our platform harnesses the power of AI and expert models to streamline the development of both frontend and backend applications, empowering you to design, develop, and launch projects effortlessly. Perfect for: Rapid prototyping and iterative development. Debugging and optimizing existing applications. Learning and experimenting with AI-enhanced coding.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

EZ1 TOKEN Predviđanje cijene (USD)

Koliko će EZ1 TOKEN (EZ) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših EZ1 TOKEN (EZ) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za EZ1 TOKEN.

Provjerite EZ1 TOKEN predviđanje cijene sada!

EZ u lokalnim valutama

EZ1 TOKEN (EZ) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike EZ1 TOKEN (EZ) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EZ opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o EZ1 TOKEN (EZ)

Koliko EZ1 TOKEN (EZ) vrijedi danas?
Cijena EZ uživo u USD je 0.00129634 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena EZ u USD?
Trenutačna cijena EZ u USD je $ 0.00129634. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija EZ1 TOKEN?
Tržišna kapitalizacija za EZ je $ 1.28M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za EZ?
Količina u optjecaju za EZ je 999.81M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EZ?
EZ je postigao ATH cijenu od 0.00531486 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EZ?
EZ je vidio ATL cijenu od 0.00025876 USD.
Koliki je obujam trgovanja za EZ?
24-satni obujam trgovanja za EZ je -- USD.
Hoće li EZ još narasti ove godine?
EZ mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EZ predviđanje cijene za detaljniju analizu.
EZ1 TOKEN (EZ) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.