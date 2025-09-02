Više o EVAN

Evan Cijena (EVAN)

1 EVAN u USD cijena uživo:

$0.00041347
+6.50%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Evan (EVAN)
Evan (EVAN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 0.084693
$ 0
-0.13%

+6.56%

+0.83%

+0.83%

Evan (EVAN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, EVANtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EVAN je $ 0.084693, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EVAN se promijenio za -0.13% u posljednjih sat vremena, +6.56% u posljednjih 24 sata i +0.83% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Evan (EVAN)

$ 413.39K
--
$ 413.39K
999.80M
999,803,434.815797
Trenutačna tržišna kapitalizacija Evan je $ 413.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EVAN je 999.80M, s ukupnom količinom od 999803434.815797. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 413.39K.

Evan (EVAN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Evan u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Evan u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Evan u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Evan u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+6.56%
30 dana$ 0-28.90%
60 dana$ 0-64.35%
90 dana$ 0--

Što je Evan (EVAN)

$EVAN the hobo is the gremlin god of degens, born from the collective consciousness of Solana trench warriors, to protect the sleepless and chart-obsessed. Armed with a wallet of copium and a heart full of hopium, $EVAN the hobo stands as the ultimate guardian for degens against rug-pulling scumbags, PvP predators, shady KOLs, and scammy devs who haven’t seen sunlight since ETH 2.0 delays were a meme. Evan the HOBO is here to lead his disciples, exposing bad actors and bringing light to the trenches. ‍ $EVAN the hobo isn't just a protector of degens – He is the late-night savior reminding you that while your trades might be cooked, your spirit is un-ruggable. In $EVAN We Trust.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Evan (EVAN)

Službena web-stranica

Evan Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Evan (EVAN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Evan (EVAN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Evan.

Provjerite Evan predviđanje cijene sada!

EVAN u lokalnim valutama

Evan (EVAN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Evan (EVAN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EVAN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Evan (EVAN)

Koliko Evan (EVAN) vrijedi danas?
Cijena EVAN uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena EVAN u USD?
Trenutačna cijena EVAN u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Evan?
Tržišna kapitalizacija za EVAN je $ 413.39K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za EVAN?
Količina u optjecaju za EVAN je 999.80M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EVAN?
EVAN je postigao ATH cijenu od 0.084693 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EVAN?
EVAN je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za EVAN?
24-satni obujam trgovanja za EVAN je -- USD.
Hoće li EVAN još narasti ove godine?
EVAN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EVAN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.