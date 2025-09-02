Evan (EVAN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.084693$ 0.084693 $ 0.084693 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.13% Promjena cijene (1D) +6.56% Promjena cijene (7D) +0.83% Promjena cijene (7D) +0.83%

Evan (EVAN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, EVANtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EVAN je $ 0.084693, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EVAN se promijenio za -0.13% u posljednjih sat vremena, +6.56% u posljednjih 24 sata i +0.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Evan (EVAN)

Tržišna kapitalizacija $ 413.39K$ 413.39K $ 413.39K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 413.39K$ 413.39K $ 413.39K Količina u optjecaju 999.80M 999.80M 999.80M Ukupna količina 999,803,434.815797 999,803,434.815797 999,803,434.815797

Trenutačna tržišna kapitalizacija Evan je $ 413.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EVAN je 999.80M, s ukupnom količinom od 999803434.815797. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 413.39K.