ErgOne (ERGONE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.03300334 $ 0.03300334 $ 0.03300334 24-satna najniža cijena $ 0.0336108 $ 0.0336108 $ 0.0336108 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.03300334$ 0.03300334 $ 0.03300334 24-satna najviša cijena $ 0.0336108$ 0.0336108 $ 0.0336108 Najviša cijena ikada $ 0.712331$ 0.712331 $ 0.712331 Najniža cijena $ 0.03278866$ 0.03278866 $ 0.03278866 Promjena cijene (1H) -1.20% Promjena cijene (1D) -0.69% Promjena cijene (7D) -18.04% Promjena cijene (7D) -18.04%

ErgOne (ERGONE) cijena u stvarnom vremenu je $0.03314009. Tijekom protekla 24 sata, ERGONEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03300334 i najviše cijene $ 0.0336108, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ERGONE je $ 0.712331, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03278866.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ERGONE se promijenio za -1.20% u posljednjih sat vremena, -0.69% u posljednjih 24 sata i -18.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ErgOne (ERGONE)

Tržišna kapitalizacija $ 30.05K$ 30.05K $ 30.05K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 33.14K$ 33.14K $ 33.14K Količina u optjecaju 906.82K 906.82K 906.82K Ukupna količina 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ErgOne je $ 30.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ERGONE je 906.82K, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 33.14K.