ErgOne Logotip

ErgOne Cijena (ERGONE)

Neuvršten

1 ERGONE u USD cijena uživo:

$0.03314009
-0.60%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena ErgOne (ERGONE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:06:03 (UTC+8)

ErgOne (ERGONE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.03300334
24-satna najniža cijena
$ 0.0336108
24-satna najviša cijena

$ 0.03300334

$ 0.0336108

$ 0.712331

$ 0.03278866

-1.20%

-0.69%

-18.04%

-18.04%

ErgOne (ERGONE) cijena u stvarnom vremenu je $0.03314009. Tijekom protekla 24 sata, ERGONEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03300334 i najviše cijene $ 0.0336108, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ERGONE je $ 0.712331, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03278866.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ERGONE se promijenio za -1.20% u posljednjih sat vremena, -0.69% u posljednjih 24 sata i -18.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ErgOne (ERGONE)

$ 30.05K

--
----

$ 33.14K

906.82K

1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ErgOne je $ 30.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ERGONE je 906.82K, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 33.14K.

ErgOne (ERGONE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ErgOne u USD iznosila je $ -0.00023053128424795.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ErgOne u USD iznosila je $ -0.0066020560.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ErgOne u USD iznosila je $ -0.0059034596.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ErgOne u USD iznosila je $ -0.007985150396387985.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00023053128424795-0.69%
30 dana$ -0.0066020560-19.92%
60 dana$ -0.0059034596-17.81%
90 dana$ -0.007985150396387985-19.41%

Što je ErgOne (ERGONE)

ErgOne: A Decentralised Marketing powered by Community All the Ergonauts around the world have often told us that what Ergo really needs is Marketing. And this is with this concern in mind that we have decided to create ErgOne. Our primary focus is to highlight ERGO in a fully organic way. It is thus naturally that ErgOne starts as an Ergo Fan Community Token but it also aims to become much more… permitting the community to support any project collectively. Indeed, the Ergo marketing problematic affects many other projects build with a lot of skills and energy but a lack of money. Our tool will involve the community into the promotion of this kind of projects. ErgOne will allow each of you to participate in the (GMS) Great Mass Sharing. 🔹 Let's stop being influenced by global decision leaders 🔹 Become promoter of your own wave of influence 🔹 Lead and build a viral trend around your favorite content 🔹 Support your content creator by being rewarded It's time to bring the highlight on the projects that really deserve it ErgOne's mission is to decentralize marketing using its community token and some powerful apps We hope that the vision we all develop together will contribute to a better Future.

ErgOne Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ErgOne (ERGONE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ErgOne (ERGONE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ErgOne.

Provjerite ErgOne predviđanje cijene sada!

ERGONE u lokalnim valutama

ErgOne (ERGONE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ErgOne (ERGONE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ERGONE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ErgOne (ERGONE)

Koliko ErgOne (ERGONE) vrijedi danas?
Cijena ERGONE uživo u USD je 0.03314009 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ERGONE u USD?
Trenutačna cijena ERGONE u USD je $ 0.03314009. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ErgOne?
Tržišna kapitalizacija za ERGONE je $ 30.05K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ERGONE?
Količina u optjecaju za ERGONE je 906.82K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ERGONE?
ERGONE je postigao ATH cijenu od 0.712331 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ERGONE?
ERGONE je vidio ATL cijenu od 0.03278866 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ERGONE?
24-satni obujam trgovanja za ERGONE je -- USD.
Hoće li ERGONE još narasti ove godine?
ERGONE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ERGONE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:06:03 (UTC+8)

