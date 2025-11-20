ChainOpera AI Cijena danas

Trenutačna cijena ChainOpera AI (COAI) danas je $ 0.6457, s promjenom od 6.97% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije COAI u USD je $ 0.6457 po COAI.

ChainOpera AI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- COAI. Tijekom posljednja 24 sata, COAI trgovao je između $ 0.611 (niska) i $ 0.7519 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, COAI se kretao -0.83% u posljednjem satu i -27.45% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 1.12M.

Informacije o tržištu ChainOpera AI (COAI)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 645.70M$ 645.70M $ 645.70M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija ChainOpera AI je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.12M. Količina u optjecaju COAI je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 645.70M.