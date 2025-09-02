Equilibria (XEQ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00856849 $ 0.00856849 $ 0.00856849 24-satna najniža cijena $ 0.00892876 $ 0.00892876 $ 0.00892876 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00856849$ 0.00856849 $ 0.00856849 24-satna najviša cijena $ 0.00892876$ 0.00892876 $ 0.00892876 Najviša cijena ikada $ 0.91394$ 0.91394 $ 0.91394 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.09% Promjena cijene (1D) +1.49% Promjena cijene (7D) +1.87% Promjena cijene (7D) +1.87%

Equilibria (XEQ) cijena u stvarnom vremenu je $0.00869655. Tijekom protekla 24 sata, XEQtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00856849 i najviše cijene $ 0.00892876, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XEQ je $ 0.91394, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XEQ se promijenio za -0.09% u posljednjih sat vremena, +1.49% u posljednjih 24 sata i +1.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Equilibria (XEQ)

Tržišna kapitalizacija $ 529.46K$ 529.46K $ 529.46K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 730.51K$ 730.51K $ 730.51K Količina u optjecaju 60.88M 60.88M 60.88M Ukupna količina 84,000,000.0 84,000,000.0 84,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Equilibria je $ 529.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XEQ je 60.88M, s ukupnom količinom od 84000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 730.51K.