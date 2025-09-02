Elmo (ELMO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.00183566 $ 0.00183566 $ 0.00183566 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0.00183566$ 0.00183566 $ 0.00183566 Najviša cijena ikada $ 0.03034979$ 0.03034979 $ 0.03034979 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.23% Promjena cijene (1D) -2.80% Promjena cijene (7D) -2.71% Promjena cijene (7D) -2.71%

Elmo (ELMO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00177901. Tijekom protekla 24 sata, ELMOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00183566, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ELMO je $ 0.03034979, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ELMO se promijenio za -0.23% u posljednjih sat vremena, -2.80% u posljednjih 24 sata i -2.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Elmo (ELMO)

Tržišna kapitalizacija $ 521.50K$ 521.50K $ 521.50K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 521.50K$ 521.50K $ 521.50K Količina u optjecaju 293.19M 293.19M 293.19M Ukupna količina 293,186,083.5354037 293,186,083.5354037 293,186,083.5354037

Trenutačna tržišna kapitalizacija Elmo je $ 521.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ELMO je 293.19M, s ukupnom količinom od 293186083.5354037. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 521.50K.