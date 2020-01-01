Elixir deUSD (DEUSD) Tokenomika

Elixir deUSD (DEUSD) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Elixir deUSD (DEUSD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Elixir deUSD (DEUSD) Informacije

deUSD is a fully collateralized, yield-bearing synthetic dollar powered by Elixir. Through Elixir’s native integrations with RWA issuers, deUSD serves as the default currency for BlackRock, Hamilton Lane, Apollo, and others to enter DeFi.

deUSD will also be used as the preferred collateral within Elixir's ecosystem, with most Elixir-powered exchanges natively accepting it as yield-bearing collateral.

Službena web stranica:
https://elixir.xyz
Bijela knjiga:
https://docs.elixir.xyz/deusd

Elixir deUSD (DEUSD) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Elixir deUSD (DEUSD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 134.79M
$ 134.79M
Ukupna količina:
$ 134.79M
$ 134.79M
Količina u optjecaju:
$ 134.79M
$ 134.79M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 134.79M
$ 134.79M
Povijesni maksimum:
$ 1.04
$ 1.04
Povijesni minimum:
$ 0.978154
$ 0.978154
Trenutna cijena:
$ 1.0
$ 1.0

Elixir deUSD (DEUSD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Elixir deUSD (DEUSD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj DEUSD tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja DEUSD tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku DEUSD tokena, istražite DEUSD cijenu tokena uživo!

DEUSD Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide DEUSD? Naša DEUSD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.