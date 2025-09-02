Elixir deUSD (DEUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.999348 $ 0.999348 $ 0.999348 24-satna najniža cijena $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.999348$ 0.999348 $ 0.999348 24-satna najviša cijena $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Najviša cijena ikada $ 1.04$ 1.04 $ 1.04 Najniža cijena $ 0.978154$ 0.978154 $ 0.978154 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) -0.05% Promjena cijene (7D) +0.02% Promjena cijene (7D) +0.02%

Elixir deUSD (DEUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.99965. Tijekom protekla 24 sata, DEUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.999348 i najviše cijene $ 1.0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DEUSD je $ 1.04, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.978154.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DEUSD se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -0.05% u posljednjih 24 sata i +0.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Elixir deUSD (DEUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 134.50M$ 134.50M $ 134.50M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 134.50M$ 134.50M $ 134.50M Količina u optjecaju 134.55M 134.55M 134.55M Ukupna količina 134,546,134.7804457 134,546,134.7804457 134,546,134.7804457

Trenutačna tržišna kapitalizacija Elixir deUSD je $ 134.50M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DEUSD je 134.55M, s ukupnom količinom od 134546134.7804457. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 134.50M.