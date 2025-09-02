Više o DEUSD

Elixir deUSD Logotip

Elixir deUSD Cijena (DEUSD)

Neuvršten

1 DEUSD u USD cijena uživo:

$0.999657
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Elixir deUSD (DEUSD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:11:52 (UTC+8)

Elixir deUSD (DEUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.999348
24-satna najniža cijena
$ 1.0
24-satna najviša cijena

$ 0.999348
$ 1.0
$ 1.04
$ 0.978154
-0.00%

-0.05%

+0.02%

+0.02%

Elixir deUSD (DEUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.99965. Tijekom protekla 24 sata, DEUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.999348 i najviše cijene $ 1.0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DEUSD je $ 1.04, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.978154.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DEUSD se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -0.05% u posljednjih 24 sata i +0.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Elixir deUSD (DEUSD)

$ 134.50M
--
$ 134.50M
134.55M
134,546,134.7804457
Trenutačna tržišna kapitalizacija Elixir deUSD je $ 134.50M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DEUSD je 134.55M, s ukupnom količinom od 134546134.7804457. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 134.50M.

Elixir deUSD (DEUSD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Elixir deUSD u USD iznosila je $ -0.0005176384423717.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Elixir deUSD u USD iznosila je $ -0.0001936322.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Elixir deUSD u USD iznosila je $ -0.0004711350.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Elixir deUSD u USD iznosila je $ -0.0004538190631981.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0005176384423717-0.05%
30 dana$ -0.0001936322-0.01%
60 dana$ -0.0004711350-0.04%
90 dana$ -0.0004538190631981-0.04%

Što je Elixir deUSD (DEUSD)

deUSD is a fully collateralized, yield-bearing synthetic dollar powered by Elixir. Through Elixir’s native integrations with RWA issuers, deUSD serves as the default currency for BlackRock, Hamilton Lane, Apollo, and others to enter DeFi. deUSD will also be used as the preferred collateral within Elixir's ecosystem, with most Elixir-powered exchanges natively accepting it as yield-bearing collateral.

Resurs Elixir deUSD (DEUSD)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Elixir deUSD Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Elixir deUSD (DEUSD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Elixir deUSD (DEUSD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Elixir deUSD.

Provjerite Elixir deUSD predviđanje cijene sada!

DEUSD u lokalnim valutama

Elixir deUSD (DEUSD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Elixir deUSD (DEUSD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DEUSD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Elixir deUSD (DEUSD)

Koliko Elixir deUSD (DEUSD) vrijedi danas?
Cijena DEUSD uživo u USD je 0.99965 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DEUSD u USD?
Trenutačna cijena DEUSD u USD je $ 0.99965. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Elixir deUSD?
Tržišna kapitalizacija za DEUSD je $ 134.50M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DEUSD?
Količina u optjecaju za DEUSD je 134.55M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DEUSD?
DEUSD je postigao ATH cijenu od 1.04 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DEUSD?
DEUSD je vidio ATL cijenu od 0.978154 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DEUSD?
24-satni obujam trgovanja za DEUSD je -- USD.
Hoće li DEUSD još narasti ove godine?
DEUSD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DEUSD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

