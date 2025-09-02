Eggdog (EGG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01890146$ 0.01890146 $ 0.01890146 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.94% Promjena cijene (1D) +4.26% Promjena cijene (7D) +3.09% Promjena cijene (7D) +3.09%

Eggdog (EGG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, EGGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EGG je $ 0.01890146, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EGG se promijenio za +1.94% u posljednjih sat vremena, +4.26% u posljednjih 24 sata i +3.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Eggdog (EGG)

Tržišna kapitalizacija $ 99.75K$ 99.75K $ 99.75K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 99.75K$ 99.75K $ 99.75K Količina u optjecaju 999.99M 999.99M 999.99M Ukupna količina 999,987,134.28 999,987,134.28 999,987,134.28

Trenutačna tržišna kapitalizacija Eggdog je $ 99.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EGG je 999.99M, s ukupnom količinom od 999987134.28. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 99.75K.