Trenutačna cijena DORK (DORK) danas je $ 0.00003795, s promjenom od 2.65% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DORK u USD je $ 0.00003795 po DORK.

DORK trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 38,011, s količinom u optjecaju od 1000.00M DORK. Tijekom posljednja 24 sata, DORK trgovao je između $ 0.00003788 (niska) i $ 0.00004215 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00047094, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00002927.

U kratkoročnim performansama, DORK se kretao -0.22% u posljednjem satu i -46.16% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu DORK (DORK)

Tržišna kapitalizacija $ 38.01K$ 38.01K $ 38.01K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 38.01K$ 38.01K $ 38.01K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,999,999.9999932 999,999,999.9999932 999,999,999.9999932

