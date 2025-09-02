Dojo Protocol (DOAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.03595159$ 0.03595159 $ 0.03595159 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -2.53% Promjena cijene (1D) -3.02% Promjena cijene (7D) -7.33% Promjena cijene (7D) -7.33%

Dojo Protocol (DOAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DOAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DOAI je $ 0.03595159, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DOAI se promijenio za -2.53% u posljednjih sat vremena, -3.02% u posljednjih 24 sata i -7.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dojo Protocol (DOAI)

Tržišna kapitalizacija $ 48.96K$ 48.96K $ 48.96K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 108.94K$ 108.94K $ 108.94K Količina u optjecaju 449.38M 449.38M 449.38M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dojo Protocol je $ 48.96K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DOAI je 449.38M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 108.94K.