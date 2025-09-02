Više o DOAI

Dojo Protocol Cijena (DOAI)

1 DOAI u USD cijena uživo:

$0.00010585
$0.00010585$0.00010585
-3.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Dojo Protocol (DOAI)
Dojo Protocol (DOAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03595159
$ 0.03595159$ 0.03595159

$ 0
$ 0$ 0

-2.53%

-3.02%

-7.33%

-7.33%

Dojo Protocol (DOAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DOAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DOAI je $ 0.03595159, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DOAI se promijenio za -2.53% u posljednjih sat vremena, -3.02% u posljednjih 24 sata i -7.33% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Dojo Protocol (DOAI)

$ 48.96K
$ 48.96K$ 48.96K

--
----

$ 108.94K
$ 108.94K$ 108.94K

449.38M
449.38M 449.38M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dojo Protocol je $ 48.96K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DOAI je 449.38M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 108.94K.

Dojo Protocol (DOAI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Dojo Protocol u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Dojo Protocol u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Dojo Protocol u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Dojo Protocol u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-3.02%
30 dana$ 0-23.02%
60 dana$ 0-54.62%
90 dana$ 0--

Što je Dojo Protocol (DOAI)

Dojo Protocol is a pioneering blockchain network aimed at transforming AI data monetization and GPU training. It leverages advanced blockchain technology to create a decentralized and efficient ecosystem for AI development. Dojo Protocol aims to democratize access to high-powered computing resources, making AI development more accessible and cost-effective. By decentralizing GPU resources and providing secure data transactions, it supports a scalable and inclusive AI ecosystem. The platform generates revenue through GPU training fees, VPN subscription fees, transaction fees from the Data Economy App, and DeFi integrations, ensuring sustainable growth and continuous innovation.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Resurs Dojo Protocol (DOAI)

Službena web-stranica

Dojo Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Dojo Protocol (DOAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Dojo Protocol (DOAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Dojo Protocol.

Provjerite Dojo Protocol predviđanje cijene sada!

DOAI u lokalnim valutama

Dojo Protocol (DOAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Dojo Protocol (DOAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DOAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Dojo Protocol (DOAI)

Koliko Dojo Protocol (DOAI) vrijedi danas?
Cijena DOAI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DOAI u USD?
Trenutačna cijena DOAI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Dojo Protocol?
Tržišna kapitalizacija za DOAI je $ 48.96K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DOAI?
Količina u optjecaju za DOAI je 449.38M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DOAI?
DOAI je postigao ATH cijenu od 0.03595159 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DOAI?
DOAI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DOAI?
24-satni obujam trgovanja za DOAI je -- USD.
Hoće li DOAI još narasti ove godine?
DOAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DOAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
