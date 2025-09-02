Više o DND

DND Logotip

DND Cijena (DND)

Neuvršten

1 DND u USD cijena uživo:

$0.00016485$0.00016485
-22.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena DND (DND)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:27:22 (UTC+8)

DND (DND) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.54%

-22.70%

+102.43%

+102.43%

DND (DND) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DNDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DND je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DND se promijenio za -2.54% u posljednjih sat vremena, -22.70% u posljednjih 24 sata i +102.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DND (DND)

$ 164.74K
$ 164.74K$ 164.74K

--
----

$ 164.74K
$ 164.74K$ 164.74K

999.35M
999.35M 999.35M

999,348,017.204889
999,348,017.204889 999,348,017.204889

Trenutačna tržišna kapitalizacija DND je $ 164.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DND je 999.35M, s ukupnom količinom od 999348017.204889. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 164.74K.

DND (DND) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz DND u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz DND u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz DND u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz DND u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-22.70%
30 dana$ 0+71.20%
60 dana$ 0-3.35%
90 dana$ 0--

Što je DND (DND)

The agent coordination system, a decentralized Model Context Protocol (MCP) built on blockchain technology, creates a transparent, trustless marketplace where users can effortlessly access the services of AI agents without the complexities of traditional platforms. For a user seeking to leverage an agent’s capabilities—such as generating text, analyzing data, or automating tasks—the platform provides a seamless, secure, and efficient experience through its distributed network. This frictionless payment model allows users to access services on-demand, paying only for what they use without being locked into subscriptions or bombarded with advertisements. Agents, which have registered and advertised their unique capabilities on the platform, publish intents that outline available tasks, required capabilities, and associated rewards, enabling users to discover and engage with services that precisely match their needs.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs DND (DND)

Službena web-stranica

DND Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DND (DND) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DND (DND) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DND.

Provjerite DND predviđanje cijene sada!

DND u lokalnim valutama

DND (DND) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DND (DND) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DND opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DND (DND)

Koliko DND (DND) vrijedi danas?
Cijena DND uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DND u USD?
Trenutačna cijena DND u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DND?
Tržišna kapitalizacija za DND je $ 164.74K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DND?
Količina u optjecaju za DND je 999.35M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DND?
DND je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DND?
DND je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DND?
24-satni obujam trgovanja za DND je -- USD.
Hoće li DND još narasti ove godine?
DND mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DND predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:27:22 (UTC+8)

DND (DND) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.