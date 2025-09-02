Divergence Protocol (DIVER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.01108744 24-satna najviša cijena $ 0.01122838 Najviša cijena ikada $ 0.454064 Najniža cijena $ 0.00490827 Promjena cijene (1H) -0.15% Promjena cijene (1D) -0.49% Promjena cijene (7D) -0.29%

Divergence Protocol (DIVER) cijena u stvarnom vremenu je $0.01114732. Tijekom protekla 24 sata, DIVERtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01108744 i najviše cijene $ 0.01122838, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DIVER je $ 0.454064, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00490827.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DIVER se promijenio za -0.15% u posljednjih sat vremena, -0.49% u posljednjih 24 sata i -0.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Divergence Protocol (DIVER)

Tržišna kapitalizacija $ 7.36M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.15M Količina u optjecaju 660.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Divergence Protocol je $ 7.36M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DIVER je 660.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.15M.