Divergence Protocol (DIVER) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Divergence Protocol (DIVER), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Divergence Protocol (DIVER) Informacije Divergence is a decentralized platform for hedging, trading DeFi-native asset volatility, with its flagship product being an AMM-based marketplace trading synthetic binary options. Službena web stranica: https://www.divergence-protocol.com/ Kupi DIVER odmah!

Divergence Protocol (DIVER) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Divergence Protocol (DIVER), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 7.28M $ 7.28M $ 7.28M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 660.00M $ 660.00M $ 660.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 11.04M $ 11.04M $ 11.04M Povijesni maksimum: $ 0.454064 $ 0.454064 $ 0.454064 Povijesni minimum: $ 0.00490827 $ 0.00490827 $ 0.00490827 Trenutna cijena: $ 0.01103785 $ 0.01103785 $ 0.01103785 Saznajte više o cijeni Divergence Protocol (DIVER)

Divergence Protocol (DIVER) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Divergence Protocol (DIVER) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DIVER tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DIVER tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DIVER tokena, istražite DIVER cijenu tokena uživo!

DIVER Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DIVER? Naša DIVER stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DIVER predviđanje cijene tokena odmah!

