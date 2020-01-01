Digits DAO (DIGITS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Digits DAO (DIGITS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Digits DAO (DIGITS) Informacije Digits DAO is an Investment As A Service DAO. An investment in $DIGITS is an investment into a treasury managed by historically profitable traders. When you invest in $DIGITS, we trade a carefully managed treasury and distribute profits back to you in real time. Put more simply, we do the trading for you. Službena web stranica: https://digitsdao.finance/ Kupi DIGITS odmah!

Digits DAO (DIGITS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Digits DAO (DIGITS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 5.22M $ 5.22M $ 5.22M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 790.74M $ 790.74M $ 790.74M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.60M $ 6.60M $ 6.60M Povijesni maksimum: $ 0.01765585 $ 0.01765585 $ 0.01765585 Povijesni minimum: $ 0.00287218 $ 0.00287218 $ 0.00287218 Trenutna cijena: $ 0.00660389 $ 0.00660389 $ 0.00660389 Saznajte više o cijeni Digits DAO (DIGITS)

Digits DAO (DIGITS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Digits DAO (DIGITS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DIGITS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DIGITS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DIGITS tokena, istražite DIGITS cijenu tokena uživo!

DIGITS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DIGITS? Naša DIGITS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DIGITS predviđanje cijene tokena odmah!

