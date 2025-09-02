Više o DIGITS

DIGITS Informacije o cijeni

DIGITS Službena web stranica

DIGITS Tokenomija

DIGITS Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Digits DAO Logotip

Digits DAO Cijena (DIGITS)

Neuvršten

1 DIGITS u USD cijena uživo:

$0.00670581
$0.00670581$0.00670581
-0.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Digits DAO (DIGITS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:17:06 (UTC+8)

Digits DAO (DIGITS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00669648
$ 0.00669648$ 0.00669648
24-satna najniža cijena
$ 0.00672709
$ 0.00672709$ 0.00672709
24-satna najviša cijena

$ 0.00669648
$ 0.00669648$ 0.00669648

$ 0.00672709
$ 0.00672709$ 0.00672709

$ 0.01765585
$ 0.01765585$ 0.01765585

$ 0.00287218
$ 0.00287218$ 0.00287218

+0.01%

-0.31%

-14.41%

-14.41%

Digits DAO (DIGITS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00670581. Tijekom protekla 24 sata, DIGITStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00669648 i najviše cijene $ 0.00672709, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DIGITS je $ 0.01765585, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00287218.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DIGITS se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, -0.31% u posljednjih 24 sata i -14.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Digits DAO (DIGITS)

$ 5.30M
$ 5.30M$ 5.30M

--
----

$ 6.71M
$ 6.71M$ 6.71M

790.74M
790.74M 790.74M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Digits DAO je $ 5.30M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DIGITS je 790.74M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.71M.

Digits DAO (DIGITS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Digits DAO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Digits DAO u USD iznosila je $ +0.0024535995.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Digits DAO u USD iznosila je $ +0.0038338557.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Digits DAO u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.31%
30 dana$ +0.0024535995+36.59%
60 dana$ +0.0038338557+57.17%
90 dana$ 0--

Što je Digits DAO (DIGITS)

Digits DAO is an Investment As A Service DAO. An investment in $DIGITS is an investment into a treasury managed by historically profitable traders. When you invest in $DIGITS, we trade a carefully managed treasury and distribute profits back to you in real time. Put more simply, we do the trading for you.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Digits DAO (DIGITS)

Službena web-stranica

Digits DAO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Digits DAO (DIGITS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Digits DAO (DIGITS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Digits DAO.

Provjerite Digits DAO predviđanje cijene sada!

DIGITS u lokalnim valutama

Digits DAO (DIGITS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Digits DAO (DIGITS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DIGITS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Digits DAO (DIGITS)

Koliko Digits DAO (DIGITS) vrijedi danas?
Cijena DIGITS uživo u USD je 0.00670581 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DIGITS u USD?
Trenutačna cijena DIGITS u USD je $ 0.00670581. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Digits DAO?
Tržišna kapitalizacija za DIGITS je $ 5.30M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DIGITS?
Količina u optjecaju za DIGITS je 790.74M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DIGITS?
DIGITS je postigao ATH cijenu od 0.01765585 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DIGITS?
DIGITS je vidio ATL cijenu od 0.00287218 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DIGITS?
24-satni obujam trgovanja za DIGITS je -- USD.
Hoće li DIGITS još narasti ove godine?
DIGITS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DIGITS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:17:06 (UTC+8)

Digits DAO (DIGITS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.