Digits DAO (DIGITS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00669648 24-satna najviša cijena $ 0.00672709 Najviša cijena ikada $ 0.01765585 Najniža cijena $ 0.00287218 Promjena cijene (1H) +0.01% Promjena cijene (1D) -0.31% Promjena cijene (7D) -14.41%

Digits DAO (DIGITS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00670581. Tijekom protekla 24 sata, DIGITStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00669648 i najviše cijene $ 0.00672709, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DIGITS je $ 0.01765585, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00287218.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DIGITS se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, -0.31% u posljednjih 24 sata i -14.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Digits DAO (DIGITS)

Tržišna kapitalizacija $ 5.30M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.71M Količina u optjecaju 790.74M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Digits DAO je $ 5.30M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DIGITS je 790.74M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.71M.