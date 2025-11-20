Dialectic ETH Vault Cijena danas

Trenutačna cijena Dialectic ETH Vault (DETH) danas je $ 3,035.13, s promjenom od 0.92% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DETH u USD je $ 3,035.13 po DETH.

Dialectic ETH Vault trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 33,417,939, s količinom u optjecaju od 11.01K DETH. Tijekom posljednja 24 sata, DETH trgovao je između $ 2,881.56 (niska) i $ 3,113.96 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 4,757.52, dok je rekordna najniža cijena bila $ 2,881.56.

U kratkoročnim performansama, DETH se kretao -0.04% u posljednjem satu i -14.72% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Dialectic ETH Vault (DETH)

Tržišna kapitalizacija $ 33.42M$ 33.42M $ 33.42M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 33.42M$ 33.42M $ 33.42M Količina u optjecaju 11.01K 11.01K 11.01K Ukupna količina 11,010.37985086008 11,010.37985086008 11,010.37985086008

