Trenutačna cijena DeVoid (DVD) danas je $ 0.00013374, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DVD u USD je $ 0.00013374 po DVD.

DeVoid trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 66,872, s količinom u optjecaju od 500.00M DVD. Tijekom posljednja 24 sata, DVD trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00113122, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0001198.

U kratkoročnim performansama, DVD se kretao -- u posljednjem satu i -21.96% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu DeVoid (DVD)

Tržišna kapitalizacija $ 66.87K$ 66.87K $ 66.87K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 133.75K$ 133.75K $ 133.75K Količina u optjecaju 500.00M 500.00M 500.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DeVoid je $ 66.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DVD je 500.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 133.75K.