Derive (DRV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.04843054 24-satna najniža cijena $ 0.051939 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.04843054 24-satna najviša cijena $ 0.051939 Najviša cijena ikada $ 0.228265 Najniža cijena $ 0.01243699 Promjena cijene (1H) -0.21% Promjena cijene (1D) -3.21% Promjena cijene (7D) +1.80%

Derive (DRV) cijena u stvarnom vremenu je $0.050034. Tijekom protekla 24 sata, DRVtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04843054 i najviše cijene $ 0.051939, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DRV je $ 0.228265, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01243699.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DRV se promijenio za -0.21% u posljednjih sat vremena, -3.21% u posljednjih 24 sata i +1.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Derive (DRV)

Tržišna kapitalizacija $ 41.06M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 50.03M Količina u optjecaju 820.64M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Derive je $ 41.06M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DRV je 820.64M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 50.03M.