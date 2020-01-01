Derive (DRV) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Derive (DRV), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Derive (DRV) Informacije Derive is a decentralized protocol that creates programmable onchain options, perpetuals, and structured products. Derive is deployed and operates on Derive Chain, an Ethereum rollup built using the OP stack and is the home of the Derive Protocol. It is a permission-less smart contract platform. The Derive DAO earns trading fees from the Derive Protocol and gas fees from the Derive Chain, governed by DRV token holders. Trading fees accrue to an insurance fund to foster robustness of the protocol and rollup. Derive has built an AI-powered trading app built for pro traders. In collaboration with Messari, Derive Pro translates market views into trades. The agent then prepares transactions for users and leverages smart contract wallets to make trades one-click, gasless and chainless. The app will support spot, perps and options trading on Derive, and will also plug in to spot AMMs on L2s like Optimism, Arbitrum and Base. Službena web stranica: https://derive.xyz/ Bijela knjiga: https://www.derive.xyz/files/v2-whitepaper.pdf Kupi DRV odmah!

Derive (DRV) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Derive (DRV), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 30.12M $ 30.12M $ 30.12M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 851.11M $ 851.11M $ 851.11M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 35.39M $ 35.39M $ 35.39M Povijesni maksimum: $ 0.228265 $ 0.228265 $ 0.228265 Povijesni minimum: $ 0.01243699 $ 0.01243699 $ 0.01243699 Trenutna cijena: $ 0.0354454 $ 0.0354454 $ 0.0354454 Saznajte više o cijeni Derive (DRV)

Derive (DRV) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Derive (DRV) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DRV tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DRV tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DRV tokena, istražite DRV cijenu tokena uživo!

DRV Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DRV? Naša DRV stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DRV predviđanje cijene tokena odmah!

