Dent (DENT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.1006$ 0.1006 $ 0.1006 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.91% Promjena cijene (1D) -2.19% Promjena cijene (7D) +0.75% Promjena cijene (7D) +0.75%

Dent (DENT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DENTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DENT je $ 0.1006, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DENT se promijenio za -0.91% u posljednjih sat vremena, -2.19% u posljednjih 24 sata i +0.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dent (DENT)

Tržišna kapitalizacija $ 71.20M$ 71.20M $ 71.20M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 74.43M$ 74.43M $ 74.43M Količina u optjecaju 95.65B 95.65B 95.65B Ukupna količina 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dent je $ 71.20M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DENT je 95.65B, s ukupnom količinom od 100000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 74.43M.