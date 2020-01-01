deerman (DEERMAN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u deerman (DEERMAN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

deerman (DEERMAN) Informacije deerman is a memecoin in honour of popcorn the singing deer on tiktok with 500M+ views and 200M+ likes deerman is truly famous deer. the community is committed to and is forming nicely. new holders and community members are joining us on our journey to conquer the trenches and fly santa into the holiday szn let's make this december an awesome one for popcorn ! join our telegram for good vibes, spreading the word ! Službena web stranica: https://www.deerman.fun/ Kupi DEERMAN odmah!

deerman (DEERMAN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za deerman (DEERMAN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 12.20K $ 12.20K $ 12.20K Ukupna količina: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Količina u optjecaju: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 12.20K $ 12.20K $ 12.20K Povijesni maksimum: $ 0.00238264 $ 0.00238264 $ 0.00238264 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni deerman (DEERMAN)

deerman (DEERMAN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike deerman (DEERMAN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DEERMAN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DEERMAN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DEERMAN tokena, istražite DEERMAN cijenu tokena uživo!

