deerman (DEERMAN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00238264$ 0.00238264 $ 0.00238264 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.56% Promjena cijene (1D) +1.70% Promjena cijene (7D) +4.77% Promjena cijene (7D) +4.77%

deerman (DEERMAN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DEERMANtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DEERMAN je $ 0.00238264, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DEERMAN se promijenio za +0.56% u posljednjih sat vremena, +1.70% u posljednjih 24 sata i +4.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu deerman (DEERMAN)

Tržišna kapitalizacija $ 12.13K$ 12.13K $ 12.13K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.13K$ 12.13K $ 12.13K Količina u optjecaju 999.89M 999.89M 999.89M Ukupna količina 999,890,079.0 999,890,079.0 999,890,079.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija deerman je $ 12.13K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DEERMAN je 999.89M, s ukupnom količinom od 999890079.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.13K.