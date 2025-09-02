Data Lake (LAKE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.00126547 $ 0.00126547 $ 0.00126547 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0.00126547$ 0.00126547 $ 0.00126547 Najviša cijena ikada $ 0.04781821$ 0.04781821 $ 0.04781821 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -4.10% Promjena cijene (1D) -8.79% Promjena cijene (7D) -8.90% Promjena cijene (7D) -8.90%

Data Lake (LAKE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00115127. Tijekom protekla 24 sata, LAKEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00126547, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LAKE je $ 0.04781821, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LAKE se promijenio za -4.10% u posljednjih sat vremena, -8.79% u posljednjih 24 sata i -8.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Data Lake (LAKE)

Tržišna kapitalizacija $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.88M$ 2.88M $ 2.88M Količina u optjecaju 1.58B 1.58B 1.58B Ukupna količina 2,500,000,000.0 2,500,000,000.0 2,500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Data Lake je $ 1.82M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LAKE je 1.58B, s ukupnom količinom od 2500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.88M.