Data Lake (LAKE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Data Lake (LAKE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Data Lake (LAKE) Informacije Data Lake has built a global medical data donation program - tokenised and created with web3 technologies - in order to solve the most pressing issue in medical science; access to high-quality medical data. Data Lake system uses blockchain technology to record and verify donor consent, ensuring their data is only used with express permission as evidenced on the blockchain. This consent system is running on Polygon chain, an ETH L2 chain with low fees, fast transactions, and optimal scalability. Additionally our medical data ecosystem is powered by $LAKE, an ERC20 token on Ethereum chain that is an entry-ticket to participating, powers donors rewards, and has various other utilities. Službena web stranica: https://data-lake.co Bijela knjiga: https://data-lake.co/whitepaper Kupi LAKE odmah!

Data Lake (LAKE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Data Lake (LAKE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.75M $ 1.75M $ 1.75M Ukupna količina: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Količina u optjecaju: $ 1.58B $ 1.58B $ 1.58B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.76M $ 2.76M $ 2.76M Povijesni maksimum: $ 0.04781821 $ 0.04781821 $ 0.04781821 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00110331 $ 0.00110331 $ 0.00110331 Saznajte više o cijeni Data Lake (LAKE)

Data Lake (LAKE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Data Lake (LAKE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LAKE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LAKE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LAKE tokena, istražite LAKE cijenu tokena uživo!

