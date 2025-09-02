Više o DTX

DaTa eXchange DTX Logotip

DaTa eXchange DTX Cijena (DTX)

Neuvršten

1 DTX u USD cijena uživo:

$0.00034999
$0.00034999$0.00034999
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena DaTa eXchange DTX (DTX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:07:12 (UTC+8)

DaTa eXchange DTX (DTX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.191462
$ 0.191462$ 0.191462

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+17.80%

+17.80%

DaTa eXchange DTX (DTX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DTXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DTX je $ 0.191462, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DTX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +17.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DaTa eXchange DTX (DTX)

$ 78.75K
$ 78.75K$ 78.75K

--
----

$ 78.75K
$ 78.75K$ 78.75K

225.00M
225.00M 225.00M

225,000,000.0
225,000,000.0 225,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DaTa eXchange DTX je $ 78.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DTX je 225.00M, s ukupnom količinom od 225000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 78.75K.

DaTa eXchange DTX (DTX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz DaTa eXchange DTX u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz DaTa eXchange DTX u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz DaTa eXchange DTX u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz DaTa eXchange DTX u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0-24.81%
60 dana$ 0-64.55%
90 dana$ 0--

Što je DaTa eXchange DTX (DTX)

As a decentralised marketplace for IoT sensor data using Blockchain technology, Databroker DAO enables sensor owners to turn generated data into revenue streams. This will open up a wealth of opportunities for various industries. Data will be used and become more effective.

DTX u lokalnim valutama

DaTa eXchange DTX (DTX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DaTa eXchange DTX (DTX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DTX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DaTa eXchange DTX (DTX)

Koliko DaTa eXchange DTX (DTX) vrijedi danas?
Cijena DTX uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DTX u USD?
Trenutačna cijena DTX u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DaTa eXchange DTX?
Tržišna kapitalizacija za DTX je $ 78.75K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DTX?
Količina u optjecaju za DTX je 225.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DTX?
DTX je postigao ATH cijenu od 0.191462 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DTX?
DTX je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DTX?
24-satni obujam trgovanja za DTX je -- USD.
Hoće li DTX još narasti ove godine?
DTX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DTX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
DaTa eXchange DTX (DTX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

