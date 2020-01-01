DaTa eXchange DTX (DTX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DaTa eXchange DTX (DTX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DaTa eXchange DTX (DTX) Informacije As a decentralised marketplace for IoT sensor data using Blockchain technology, Databroker DAO enables sensor owners to turn generated data into revenue streams. This will open up a wealth of opportunities for various industries. Data will be used and become more effective. Službena web stranica: https://databrokerdao.com Kupi DTX odmah!

DaTa eXchange DTX (DTX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DaTa eXchange DTX (DTX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 65.36K $ 65.36K $ 65.36K Ukupna količina: $ 225.00M $ 225.00M $ 225.00M Količina u optjecaju: $ 225.00M $ 225.00M $ 225.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 65.36K $ 65.36K $ 65.36K Povijesni maksimum: $ 0.191462 $ 0.191462 $ 0.191462 Povijesni minimum: $ 0.00000998 $ 0.00000998 $ 0.00000998 Trenutna cijena: $ 0.0002905 $ 0.0002905 $ 0.0002905 Saznajte više o cijeni DaTa eXchange DTX (DTX)

DaTa eXchange DTX (DTX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DaTa eXchange DTX (DTX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DTX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DTX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DTX tokena, istražite DTX cijenu tokena uživo!

